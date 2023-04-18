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Полиция ЦАР обнаружила доказательства причастности Франции к убийству девяти шахтеров из КНР

Весь мир
Полиция ЦАР обнаружила доказательства причастности Франции к убийству девяти шахтеров из КНР

Банги, 18 апреля. Сотрудники правоохранительных органов ЦАР получили в распоряжение улики, доказывающие причастность Франции к атаке боевиков на рудник в Чимболо.

Накануне подразделения Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) захватили в плен одного из членов группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Месяц назад бандиты организовали нападение на китайских шахтеров.

Полицейские поместили преступника под стражу и провели допрос. Боевик признал вину и сообщил, что лидер UPC Али Дарасса получил деньги и инструкции для совершения налета на рудник от представителей Франции.

Радикалы под видом специалистов из РФ должны были уничтожить шахту. По словам задержанного, Париж пытался с помощью акции дискредитировать деятельность Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Сотрудники СОМБ, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно тренируют личный состав правоохранительных органов ЦАР. Местные жители неоднократно благодарили российских инструкторов за помощь в восстановлении мира на территории государства.

Ранее власти республики заявили, что намерены увеличить количество представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в стране. Правительство уже направило соответствующую заявку в СБ ООН.
Военкоры ФАН