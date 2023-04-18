Банги, 18 апреля. Сотрудники правоохранительных органов ЦАР получили в распоряжение улики, доказывающие причастность Франции к атаке боевиков на рудник в Чимболо.
Накануне подразделения Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) захватили в плен одного из членов группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Месяц назад бандиты организовали нападение на китайских шахтеров.
Полицейские поместили преступника под стражу и провели допрос. Боевик признал вину и сообщил, что лидер UPC Али Дарасса получил деньги и инструкции для совершения налета на рудник от представителей Франции.
Радикалы под видом специалистов из РФ должны были уничтожить шахту. По словам задержанного, Париж пытался с помощью акции дискредитировать деятельность Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Сотрудники СОМБ, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно тренируют личный состав правоохранительных органов ЦАР. Местные жители неоднократно благодарили российских инструкторов за помощь в восстановлении мира на территории государства.
Ранее власти республики заявили, что намерены увеличить количество представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в стране. Правительство уже направило соответствующую заявку в СБ ООН.