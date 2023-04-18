Представительство ЕС обеспокоено «катастрофическими последствиями» непродления зерновой сделки

Срок действия зерновой сделки заканчивается 18 мая в том случае, если стороны не смогут прийти к компромиссу, сообщает РБК.
Представители ЕС считают, что непродление зерновой сделки понесет за собой катастрофические последствия, потому что Россия и Украина являются важными игроками в глобальном масштабе. Отмечается, что в Брюсселе будут сожалеть, если пролонгация не состоится.
Россия постоянно выдвигает сложные для осуществления условия продления сделки, которые часто не имеют ничего общего с целями соглашения, по мнению представительства. Поставки деталей для сельскохозяйственной техники из Европы в РФ привели как пример.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал продление зерновой сделки. Он заявил, что, приняв решение о продлении договора на 60 дней, Москва пошла на небольшое обострение. Председатель ведомства добавил, что потом Россия будет думать, нужна ли вообще зерновая сделка.