Политолог Чесноков рассказал, для чего президент Франции Макрон заявляет о переговорах России и Украины

Заявления Эмманюэля Макрона о совместной вместе с КНР подготовке мирных решений для России и Украины – это отвлекающий «маневр» от массовых протестов внутри Франции из-за пенсионной реформы. Об этом ФАН рассказал политолог Эдвард Чесноков.
«Для начала переговоров ему было бы неплохо сделать жест доброй воли — отозвать своих инструкторов с Украины, объявить вне закона французских наемников, сражающихся на Украине, прекратить поставки оружия Украине. Очевидно, что этого не произойдет, а хозяин Елисейского дворца своими внешнеполитическими инициативами просто отвлекает внимание от массовых протестов внутри Франции из-за пенсионной реформы», — сказал политолог.
Эдвард Чесноков отметил, прежде всего Макрону следует навести порядок в собственной стране.
«Франция может сколько угодно бредить о восстановлении геополитического величия, но сейчас не 2008 год, когда президент Саркози мог великодушно выступать посредником в российско-грузинском конфликте. Новые мировые державы — Россия, Китай, Турция, Иран — в состоянии сами решить свои проблемы без участия юного фанфарона, который не может навести порядок даже на улицах собственного Парижа», — добавил эксперт.
Также политолог высказал мнение о том, что позиция Китая в качестве посредника в переговорах выглядит взвешенной, так как она предусматривает прекращение снабжения ВСУ вооружением.
«"План Си" предусматривает прекращение поставок оружия воюющим сторонам — что будет означать немедленное поражение Киева, потому что без западной амуниции ВСУ не смогут просуществовать даже день», — добавил эксперт.
Однако Чесноков считает, что Украина не субъективна, а потому вопросы о переговорах нужно решать с «ее хозяевами».
«Договариваться о чём-то было бы логично с её хозяевами: Вашинготоном, Лондоном, отчасти ЕС — но те пока не проявляют готовности к миру. В их понимании, «мир» — это капитуляция России, «второй Брестский мир» или «второй Хасавюрт», и тут нам с ними просто нечего обсуждать», — заключил политолог.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что мир между Москвой и Киевом должен быть достигнут путем диалога, а не вооруженного конфликта.