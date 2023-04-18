Политолог Чесноков рассказал, для чего президент Франции Макрон заявляет о переговорах России и Украины

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании Анкары как можно скорее организовать мирные переговоры между Россией и Украиной. Глава республики отметил, что мир между Москвой и Киевом должен быть достигнут путем диалога, а не вооруженного конфликта.