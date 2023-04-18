Краснодарские прокуроры проверяют инцидент с избиением несовершеннолетней в лифте

Как ранее стало известно, камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение женщины в лифте на свою дочь, пишет ИА «Живая Кубань». Сначала дама, недовольная внешним видом девочки, потребовала, чтобы та посмотрела на себя в зеркало. Затем женщина начала кричать и бить дочь головой о зеркало, душить и таскать ее за волосы.