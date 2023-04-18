Краснодарские прокуроры проверяют инцидент с избиением несовершеннолетней в лифте

Сотрудники краевой прокуратуры организовали проверку по факту нанесения несовершеннолетней телесных повреждений в лифте одного из многоквартирных домов Краснодара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как ранее стало известно, камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение женщины в лифте на свою дочь, пишет ИА «Живая Кубань». Сначала дама, недовольная внешним видом девочки, потребовала, чтобы та посмотрела на себя в зеркало. Затем женщина начала кричать и бить дочь головой о зеркало, душить и таскать ее за волосы.
По данному факту начала проверку полиция, позже ЧП заинтересовался региональный следком. А сегодня об организации проверки сообщили в прокуратуре. После проверки, если будут найдены достаточные основания, специалисты займутся решением вопроса о принятии мер прокурорского воздействия, пояснили в надзорном ведомстве.