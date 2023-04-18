Госдума поддержала поправку о защите президентом РФ сограждан от произвола международных органов

Депутаты нижней палаты российского парламента поддержали поправку, наделяющую президента РФ полномочиями защищать соотечественников от противозаконных решений иностранных или международных органов. Об одобрении инициативы Госдумой пишет ТАСС.
Дополнение вносится ко второму чтению правительственного законопроекта, позволяющего всем военнослужащим, которые прошли предварительную спецподготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Согласно поправке, глава государства отныне может принимать меры по защите России и ее граждан в случае, если иностранные или международные органы принимают решения или осуществляют действия, противоречащие интересам или основам публичного правопорядка РФ.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о пожизненном тюремном сроке за совершение государственной измены. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.