Госдума поддержала поправку о защите президентом РФ сограждан от произвола международных органов

Дополнение вносится ко второму чтению правительственного законопроекта, позволяющего всем военнослужащим, которые прошли предварительную спецподготовку, участвовать в миротворческой деятельности. Согласно поправке, глава государства отныне может принимать меры по защите России и ее граждан в случае, если иностранные или международные органы принимают решения или осуществляют действия, противоречащие интересам или основам публичного правопорядка РФ.