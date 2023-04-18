Военный эксперт Кнутов: финские реваншисты готовятся к пересмотру границ с Россией

Накануне в парламенте Финляндии предложили пересмотреть демилитаризованный статус Аландских островов в Финском заливе. А в стране начался сбор подписей за закрытие консульства РФ на этих территориях. Как заявил ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, эти действия вскоре могут привести к резкой эскалации напряженности в Балтийском регионе.
Накануне в финском парламенте заявили, что после вступления Финляндии в НАТО «возник вопрос, остается ли актуальным соглашение о демилитаризации Аландских островов». Один из финских депутатов, Пекка Товери, призвал ремилитаризировать Аланды из-за якобы «агрессивной политики России». При этом единственный депутат от Аландских островов в парламенте страны выступил за сохранение нынешнего статус-кво.
Напомним, решение о принципиальном не размещении военных сил в регионе было принято еще в 1856-м году, и с тех пор этот статус неоднократно подтверждался различными соглашениями. Со времен короля Густава Вазы, правившего в XVI веке, и до начала XIX века острова принадлежали Швеции. В 1809-м они вошли в состав России и находились в таком статусе до 1917 года, после чего отошли Финляндии.
Как заявил ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, финские реваншисты, похоже, взяли курс на нагнетание напряженности в отношениях с РФ.
«Если мы говорим о международных обязательствах, то это будет нарушение договора, который был подписан между Москвой и Хельсинки еще в 1944-м году. Затем между странами был подписан договор о нейтралитете Финляндии — там, кстати, было четко прописано, что Финляндия отказывается от размещения любых видов ядерного оружия на своей территории. При этом финны всегда однозначно признавали демилитаризованный статус Аландских островов», — напомнил аналитик.
Все инициативы по милитаризации Аландов, которые сейчас выдвигаются в соседней стране, призывают к грубейшему нарушению ключевых международных договоров, указал Кнутов.
«Фактически, речь идет об их односторонней денонсации. Это, на мой взгляд, шаг к тому, чтобы на следующем этапе Хельсинки отказался от признания установленных границ с Россией. Понятно, что в данном случае мы говорим о далеком будущем. Но финские реваншисты, похоже, готовятся к этому уже сегодня», — отметил эксперт.
Также, по словам аналитика, этот шаг финнов создаст огромные трудности для действий российского Балтийского флота.
«Страны Прибалтики и Польша уже заявляли о том, что они намерены установить у себя противокорабельные ракетные береговые комплексы НАТО. За счет этого, акватория Балтики будет полностью простреливаться со стороны этих стран. На мой взгляд, это вполне реальная угроза нашему ВМФ, — указал эксперт. — В ответ Россия намерена серьезно усиливать свои западные рубежи. Во-первых, в планах Минобороны создать новый корпус из трех мотострелковых дивизий, а также двух дивизий ВДВ в Карелии. Также Россия серьезно усиливает свою воздушную группировку, а также группировку ПВО и противокорабельных сил».
Все это происходит на фоне вступления в НАТО Финляндии, а в скором будущем — и Швеции, напомнил Кнутов.
«Для России самый плохой момент состоит в том, что обе эти страны фактически являются «воротами» в район Северного морского пути. Соответственно, с их помощью силы НАТО будут пытаться контролировать Севморпуть, и даже, возможно, передвигаться по нему. Поэтому, на мой взгляд, все последние инициативы со стороны Хельсинки являются, мягко говоря, непродуманными, и ведут к резкой эскалации отношений с Россией в Балтийском регионе», — заключил военный аналитик.
Напомним, вопрос с Аландами, который не поднимался уже полтора столетия, возник на фоне присоединения Финляндии к НАТО. Вскоре после этого на финском сайте гражданских инициатив начался сбор подписей за закрытие консульства РФ на Аландских островах. Как сообщил бывший глава финской военной разведки Пекка Товери, консульство является «историческим рудиментом, и должно быть закрыто». В ответ в МИД РФ выразили надежду, что Хельсинки все же будет придерживаться своих международно-правовых обязательств.