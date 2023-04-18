Военный эксперт Кнутов: финские реваншисты готовятся к пересмотру границ с Россией

Напомним, решение о принципиальном не размещении военных сил в регионе было принято еще в 1856-м году, и с тех пор этот статус неоднократно подтверждался различными соглашениями. Со времен короля Густава Вазы, правившего в XVI веке, и до начала XIX века острова принадлежали Швеции. В 1809-м они вошли в состав России и находились в таком статусе до 1917 года, после чего отошли Финляндии.