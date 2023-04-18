Посол Великобритании прибыла в МИД РФ по вопросу вмешательства Лондона во внутренние дела России

Британский посол в России Дебора Броннерт прибыла в здание МИД в Москве по вопросу вмешательства Лондона во внутренние дела Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Посол прошла внутрь здания МИД РФ. На вопросы российских журналистов она не ответила.
Ранее стало известно, что послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД РФ в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России. Действия парламентариев не соответствуют международному дипломатическому статусу. Об этом сообщили в отечественном МИД.