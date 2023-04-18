СБУ задержала сотрудника железнодорожной компании «Укрзализныцы» за вывоз призывников с Украины

Служба безопасности Украины задержала проводника поездка, который прятал призывников в вентиляционной шахте и помогал покинуть территорию страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
СБУ установила, что сотрудник железнодорожной компании «Укрзализныця» помогал мужчинам призывного возраста пролезать в вентиляционную шахту. Там молодые люди находились во время прохождения паспортного контроля.
Стоимость услуги достигала 2,5 тысячи долларов, поскольку в тайнике мог поместиться лишь один человек. Проводника задержали на основании статьи 332 Уголовного кодекса Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу»).
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что СБУ арестовала экс-начальника железнодорожного вокзала Херсон. Мужчину подозревают в пособничестве России.