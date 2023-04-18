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Пригожин: в Судане более двух лет нет ни одного бойца ЧВК «Вагнер»

Общество
Пригожин: в Судане более двух лет нет ни одного бойца ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в настоящее время на территории Судана нет ни одного бойца «оркестра».

Отвечая на соответствующий запрос редакции журнала Jeune Afrique, предприниматель подчеркнул, что «вагнеровцы» не присутствуют в Судане уже более двух лет.

«Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчеркиваю ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин: в Судане более двух лет нет ни одного бойца ЧВК «Вагнер»

Эта информация — главное, что нужно знать журналистам, интересующимся деятельностью ЧВК «Вагнер» на африканском континенте, подытожил Пригожин.
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