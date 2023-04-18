Уроженку Казани с ребенком на руках склоняли к интиму в благотворительном фонде взамен на свободу

Уроженка Казани пожаловалась на плохое отношение в рязанском благотворительном фонде. Ей предъявили неприятное условие, когда она изъявила желание покинуть центр.
Женщина с ребенком на руках оказалась там из-за проблем в жизни. В фонде ей обещали помочь. В частном доме она должна была убираться и готовить. Однако владельцы запрещали женщине видеться с ребенком при любой ситуации, передает kp.ru.
После таких требований содержания она решила покинуть частный дом, но все оказалось не просто. Организаторы заявили, что женщина сможет это сделать после вступления с ними в интимную связь.
Выбраться получилось во время болезни ребенка, в результате которой уроженка Казани с малышом попала в больницу. Она обратилась в организацию по освобождению людей из рабства, после этого женщину доставили в их московский офис. Пострадавшая решила не обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом девушка стала жертвой насилия. Рецидивист совершал действия сексуального характера против ее воли в течение пяти часов.