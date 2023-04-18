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Администрация Можайского округа выделит 13 млн рублей на организацию летнего отдыха детей

Общество
Администрация Можайского округа выделит 13 млн рублей на организацию летнего отдыха детей

В 2023 году администрация Можайского городского округа Подмосковья организует летний отдых для 1 213 детей. На эти цели будет выделено около 13,2 млн рублей.

Финансирование будет производиться за счет средств бюджета Московской области (3,4 млн рублей) и за счет бюджета Можайского городского округа (9,8 млн рублей), сообщает сетевое издание «Можайск Медиа». Такие цифры обозначены в плане мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2023 году.

На медицинское обеспечение в лагерях дневного пребывания и на оплату транспорта будет израсходовано 121 и 230 тысяч рублей соответственно. Также муниципалитет приобретет путевки в детский военно-патриотический лагерь «Лагерь настоящих героев» в подмосковной Кубинке на сумму 750 тысяч рублей.
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