Администрация Можайского округа выделит 13 млн рублей на организацию летнего отдыха детей

На медицинское обеспечение в лагерях дневного пребывания и на оплату транспорта будет израсходовано 121 и 230 тысяч рублей соответственно. Также муниципалитет приобретет путевки в детский военно-патриотический лагерь «Лагерь настоящих героев» в подмосковной Кубинке на сумму 750 тысяч рублей.