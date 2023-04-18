Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности улучшить американо-китайские отношения

Отношения США с Китаем будут улучшены после того, как американских президент Джо Байден встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД «Большой семерки».
Как пишет Reuters, для продвижения американо-китайского сотрудничества КНР должна выступить со своими намерениями в отношении этого с Вашингтоном. Более того, госсекретарь подчеркнул, что «страны по всему миру ожидают от США ответственного подхода в отношениях с Китаем», поэтому они настаивают на сохранении открытых каналов коммуникации с Пекином.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвал американскую сторону немедленно прекратить выпуск ежегодных отчетов Государственного департамента США о политике в Гонконге и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая.