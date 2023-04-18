Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможности улучшить американо-китайские отношения

Как пишет Reuters, для продвижения американо-китайского сотрудничества КНР должна выступить со своими намерениями в отношении этого с Вашингтоном. Более того, госсекретарь подчеркнул, что «страны по всему миру ожидают от США ответственного подхода в отношениях с Китаем», поэтому они настаивают на сохранении открытых каналов коммуникации с Пекином.