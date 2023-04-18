Госдума приняла поправки о пожизненном тюремном сроке за совершение госизмены

Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу✱ (признан физлицом-иноагентом в России) к 25 годам колонии строгого режима за государственную измену. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей, запретив ему заниматься журналистской деятельностью. После окончания тюремного срока свобода осужденного будет ограничена еще шесть месяцев.