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Госдума приняла поправки о пожизненном тюремном сроке за совершение госизмены

Общество
Госдума приняла поправки о пожизненном тюремном сроке за совершение госизмены

Государственная дума приняла поправки о пожизненном лишении свободы для тех, кто совершил государственную измену. Информация об этом появилась на официальном сайте законодательного органа.

Сейчас наказание по статье о государственной измене составляет 20 лет лишения свободы. После принятия поправок тюремный срок станет пожизненным.

Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу✱ (признан физлицом-иноагентом в России) к 25 годам колонии строгого режима за государственную измену. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей, запретив ему заниматься журналистской деятельностью. После окончания тюремного срока свобода осужденного будет ограничена еще шесть месяцев.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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