Госдума приняла поправки о пожизненном тюремном сроке за совершение госизмены

Государственная дума приняла поправки о пожизненном лишении свободы для тех, кто совершил государственную измену. Информация об этом появилась на официальном сайте законодательного органа.
Сейчас наказание по статье о государственной измене составляет 20 лет лишения свободы. После принятия поправок тюремный срок станет пожизненным.
Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу✱ (признан физлицом-иноагентом в России) к 25 годам колонии строгого режима за государственную измену. Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей, запретив ему заниматься журналистской деятельностью. После окончания тюремного срока свобода осужденного будет ограничена еще шесть месяцев.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами