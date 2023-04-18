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Адвокат Князев оценил разъяснения Верховного суда о наказании за оскорбление представителей власти

Общество
Адвокат Князев оценил разъяснения Верховного суда о наказании за оскорбление представителей власти

Председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев прокомментировал точку зрения Верховного суда (ВС) на использование интернета для оскорблений чиновников.

По словам Князева, разъяснение ВС того обстоятельства, что публикации в соцсетях и интернет-ресурсах материалов, унижающих достоинство госчиновников, подпадают под уголовную статью, вполне логично и не является чем-то неожиданным. Как считает Князев, ВС лишь подтвердил то, что было известно и раньше, сообщает Pravda.Ru.

Поэтому чиновник, чувствующий себя оклеветанным или оскорбленным, вправе потребовать возбудить уголовное дело в отношении автора инсинуации. Подобные уголовные дела возбуждались и раньше, хотя и не слишком часто.
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