Адвокат Князев оценил разъяснения Верховного суда о наказании за оскорбление представителей власти

По словам Князева, разъяснение ВС того обстоятельства, что публикации в соцсетях и интернет-ресурсах материалов, унижающих достоинство госчиновников, подпадают под уголовную статью, вполне логично и не является чем-то неожиданным. Как считает Князев, ВС лишь подтвердил то, что было известно и раньше, сообщает Pravda.Ru.