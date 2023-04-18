Депутат Калашников предложил запретить Финляндии перевозку грузов по Сайменскому каналу из-за вступления в НАТО

Калашников предложил отменить договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как Финляндия вступила в НАТО, а в России запрещена перевозка грузов из стран-членов альянса. Канал был открыт в 1856 году, его протяженность составляет 57,3 километра, из которых 34 километра принадлежат России.