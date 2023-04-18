Депутат Калашников предложил запретить Финляндии перевозку грузов по Сайменскому каналу из-за вступления в НАТО

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил отменить договор с Финляндией из-за запрета на перевозку грузов стран НАТО. Об этом он сказал на пленарном заседании.
Калашников предложил отменить договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как Финляндия вступила в НАТО, а в России запрещена перевозка грузов из стран-членов альянса. Канал был открыт в 1856 году, его протяженность составляет 57,3 километра, из которых 34 километра принадлежат России.
Российская часть канала арендуется Финляндией. Договор о передаче в аренду финам Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году.
Депутат Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что членство Хельсинки в НАТО представляет для Москвы угрозу. За ратификацию протокола проголосовало 276 парламентариев, в том числе и Турция.