Глава департамента предпринимательства Москвы Фурсин заявил, что у столицы хватит потенциала, чтобы одеть всю Россию

По словам Фурсина, столица сегодня много внимания уделяет и дефициту рабочих специалистов в отрасли. Так, в январе 2023 года был проведен опрос 20 столичных швейных фабрик, который выявил острую нехватку кадров на производствах. Тогда же было принято решение о запуске практико-ориентированной программы «Фабрика легпрома». Участников ждут теоретический и практический курсы, а также стажировка на предприятиях партнеров программы, где будет выделена финансовая поддержка от потенциальных работодателей. После практики они получат предложения о трудоустройстве на крупнейших столичных производствах.