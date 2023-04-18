Глава департамента предпринимательства Москвы Фурсин заявил, что у столицы хватит потенциала, чтобы одеть всю Россию

Индустрия моды — приоритетное направление креативных индустрий для города. Единственное, что сегодня пока еще мешает столичным дизайнерам и производителям одежды полностью обеспечивать своей продукцией потребителей, это трудности с продвижением своих брендов и дефицит кадров. Об этом заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, выступая на пленарном заседании «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна» в рамках Российского форума дизайна и моды.
Организаторами данного Форума выступают Фонд Росконгресс, Союз дизайнеров России и РГУ им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор — правительство Москвы. Поддержку проведению Форума оказывали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Агентство креативных индустрий и Агентства стратегических инициатив.
«Практически каждая наша программа или событие, рассчитанное на индустрию моды, сейчас оказывается крайне востребованным, — заметил Фурсин. — Например, Московская неделя моды в прошлом году: тогда было столько желающих представить свои коллекции, изделия, что событие охватило весь город».
Чиновник вспомнил и про маркеты в торговых центрах под эгидой недели моды, которые в этом году пройдут 28-30 апреля.
«Было столько желающих принять в них участие, что нам пришлось найти дополнительные площадки: в итоге они откроются в семи торговых центрах в разных уголках Москвы. Мы до сих пор продолжаем получать заявки на размещение в открытой в прошлом году секции столичных дизайнеров в одном из крупнейших торговых центров столицы, несмотря на то, что официальный отбор брендов был завершен еще в августе прошлого года», — рассказал Фурсин.
Он отметил, что в программе «Сделано в Москве» категория одежды стала как самой массовой по количеству брендов категорией, так и самой востребованной — по числу просмотров и продаж.
«Индустрия стремится использовать открывшиеся после введения санкций возможности и многим компаниям уже удалось на этом вырасти», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
По словам Фурсина, столица сегодня много внимания уделяет и дефициту рабочих специалистов в отрасли. Так, в январе 2023 года был проведен опрос 20 столичных швейных фабрик, который выявил острую нехватку кадров на производствах. Тогда же было принято решение о запуске практико-ориентированной программы «Фабрика легпрома». Участников ждут теоретический и практический курсы, а также стажировка на предприятиях партнеров программы, где будет выделена финансовая поддержка от потенциальных работодателей. После практики они получат предложения о трудоустройстве на крупнейших столичных производствах.
Уже сейчас в программу подано 292 заявки. Из них будут отобраны 80 человек: 55 швей, 11 технологов, 9 закройщиков и пять модельеров-конструкторов. В «Фабрике легпрома» участвуют 10 фабрик-партнеров, которые смогут принять выпускников к себе на работу.
В Москве большое внимание уделяется и развитию потенциала детей и подростков, их обучению перспективным специальностям. Например, обучением юных москвичей креативным профессиям из индустрии моды занимается детский технопарк «Косыгин парк». Он открылся в конце 2021 года на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и стал первым детским технопарком креативных индустрий.
Среди направлений обучения — 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности. Программы в нем рассчитаны на ребят 12 ‒ 17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий.
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