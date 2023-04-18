В Европе впервые выставили на продажу скелет тираннозавра Рекса

Редкий экземпляр скелета динозавра, жившего 67 миллионов лет назад, был выставлен на продажу 18 апреля в Цюрихе. Об этом объявил аукционный Дом Коллера. Ожидается, что скелет гигантского хищника, длина которого достигала 11,6 метров, а высота — 3,9 метра, продадут примерно за 8,7 миллионов долларов.