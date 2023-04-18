В Европе впервые выставили на продажу скелет тираннозавра Рекса

Редкий экземпляр скелета динозавра, жившего 67 миллионов лет назад, был выставлен на продажу 18 апреля в Цюрихе. Об этом объявил аукционный Дом Коллера. Ожидается, что скелет гигантского хищника, длина которого достигала 11,6 метров, а высота — 3,9 метра, продадут примерно за 8,7 миллионов долларов.
Представленный скелет тираннозавра Рекса был собран из костей трех разных особей, поэтому его назвали «Троица». Кроме того, менеджер отдела Дома Коллера Кристиан Линк подчеркнул, что голова такого хорошо сохранившегося экземпляра встречается очень редко.
Всего в мире было найдено только 32 скелета взрослых тираннозавров — одного из крупнейших хищников, когда-либо живших на Земле. Почти все они находится в музеях.