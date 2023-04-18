Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сожалеет о взрослении сына Жанны Фриске без ее духовных наставлений

Ведущая шоу «Дом-2» призналась, что постоянно молится за сына Фриске — Платона, которому недавно исполнилось 10 лет. Орлова считает, что быть крестной матерью — это особая связь и обязательство перед Богом. Она имеет несколько крестных детей, но связь с Платоном прервалась после размолвки отца мальчика с родителями Жанны. Отец-одиночка оградил сына от общения со всеми близкими Фриске из соображений безопасности.