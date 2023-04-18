Музей Кафедрального собора обновят в Калининграде к 300-летию Иммануила Канта

Как пишет сетевое издание «Калининград Медиа», благоустройство стартует в мае, а закончится к концу августа этого года. Кроме того, в апреле ждут выхода положительного решения экспертизы по мосту, который соединит берега Преголи от СК «Юность» до острова Канта.