Музей Кафедрального собора обновят в Калининграде к 300-летию Иммануила Канта

Подготовка к 300-летию философа Иммануила Канта, которое отметят 22 апреля 2024 года, продолжается в Калининградской области. На создание зоны отдыха на острове Канта выделят 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как пишет сетевое издание «Калининград Медиа», благоустройство стартует в мае, а закончится к концу августа этого года. Кроме того, в апреле ждут выхода положительного решения экспертизы по мосту, который соединит берега Преголи от СК «Юность» до острова Канта.
В Кафедральном соборе летом обустроят фойе, а в начале осени хотят приступить к ремонту и реновации в музее Канта. Работы намерены сдать к марту 2024 года, поделились в калининградском правительстве.
Также к августу должны закончить постройку отдельно стоящей экспозиции собора «Дом пастора» в н. п. Веселовка Черняховского округа. Ко дню рождения всемирно известного философа организуют научно-практические мероприятия, выставки и другие инициативы. Ключевым событием станет Международный Кантовский конгресс, добавили в пресс-службе ведомства.