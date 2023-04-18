Российские силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства

Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства на Донецком направлении. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны России.
В брифинге ведомства представили результаты спецоперации за минувшие сутки. Российским бойцам удалось ликвидировать боевую машину пехоты, три бронированных транспортных средств, восемь обычных, одну реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийскую систему М777 производства США.
В Минобороны также сообщили о потерях ВСУ за сутки на этом направлении. Они составили более 290 человек.
За предыдущие сутки ВС РФ пресекли передвижения трех ДРГ ВСУ на Купянском направлении. Они пытались осуществить маневры в некоторых населенных пунктах ЛНР и Харьковской области.