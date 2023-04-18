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Российские силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства

Армия
Российские силы уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства

Военнослужащие Вооруженных сил РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства на Донецком направлении. Об этом 18 апреля сообщили в Минобороны России.

В брифинге ведомства представили результаты спецоперации за минувшие сутки. Российским бойцам удалось ликвидировать боевую машину пехоты, три бронированных транспортных средств, восемь обычных, одну реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийскую систему М777 производства США.

В Минобороны также сообщили о потерях ВСУ за сутки на этом направлении. Они составили более 290 человек.

За предыдущие сутки ВС РФ пресекли передвижения трех ДРГ ВСУ на Купянском направлении. Они пытались осуществить маневры в некоторых населенных пунктах ЛНР и Харьковской области.
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