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Российские войска поразили пункт управления украинской бригады под Авдеевкой

Армия
Российские войска поразили пункт управления украинской бригады под Авдеевкой

Вооруженные силы России нанесли поражение нескольким пунктам управления бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Российскими солдатами были поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Они были расположенных у населенных пунктов Терны и Авдеевка. Кроме того, ВС РФ уничтожили два склада топлива для военной техники противника, расположенных у села Кобзарцы и города Снигиревка в Николаевской области Украины.

Ранее «Царьград» сообщил, что российскими силами был поражен склад военно-технического имущества 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Он располагался в Запорожской области.
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