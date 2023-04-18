Российские войска поразили пункт управления украинской бригады под Авдеевкой

Российскими солдатами были поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад вооруженных сил Украины. Они были расположенных у населенных пунктов Терны и Авдеевка. Кроме того, ВС РФ уничтожили два склада топлива для военной техники противника, расположенных у села Кобзарцы и города Снигиревка в Николаевской области Украины.