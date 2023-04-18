«Никто не будет преследовать»: Пригожин обратился к бывшему заключенному Савичеву после «расследования» Gulagu. net

По словам бизнесмена, «музыканты» уже сутки разыскивают Савичева (позывной Кучеряй) и не могут его найти. В связи с чем Пригожин записал обращение, в котором призвал бывшего заключенного лично связаться с «оркестром» и рассказать, по какой причине он дал Gulagu. net ложную информацию о ЧВК «Вагнер». Аудиосообщение предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.