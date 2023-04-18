«Никто не будет преследовать»: Пригожин обратился к бывшему заключенному Савичеву после «расследования» Gulagu. net

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к участнику скандального видео Gulagu. net Алексею Савичеву с призывом связаться с кол-центром «оркестра» и рассказать о причинах своего сотрудничества с ресурсом. Предприниматель пообещал, что преследовать мужчину никто не будет.
По словам бизнесмена, «музыканты» уже сутки разыскивают Савичева (позывной Кучеряй) и не могут его найти. В связи с чем Пригожин записал обращение, в котором призвал бывшего заключенного лично связаться с «оркестром» и рассказать, по какой причине он дал Gulagu. net ложную информацию о ЧВК «Вагнер». Аудиосообщение предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
«Я даю гарантию, что его никто не будет преследовать — ни по закону, ни каким-либо еще образом. Ему нужно связаться с кол-центром ЧВК «Вагнер» и сообщить о том, для чего он дал эту фальсификацию, кто за этим стоит, каким образом его шантажировали, и были ли поставлены еще какие-либо задачи. Те «скелеты в шкафу», которые, наверняка, есть, и поэтому он пошел на сотрудничество с Gulagu. net, естественно, мы трясти не будем», — сказал Пригожин.
Основатель «оркестра» подчеркнул, что гарантирует Савичеву безопасность. Пригожин пообещал, что бывший «музыкант» уедет живой и невредимый.