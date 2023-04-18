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Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль еще три квартала в Бахмуте

Общество
Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль еще три квартала в Бахмуте

Еще три квартала в северной, центральной и южной частях Бахмута (Артемовска) оказались под контролем штурмовиков ЧВК «Вагнер». Об успехах «музыкантов» на Донецком направлении сообщили в Министерстве обороны России.

Поддержку «вагнеровцам» в освобождении города от Вооруженных сил Украины оказывали бойцы ВДВ и подразделения Южной группировки войск. Военнослужащие указанных формирований прикрывали штурмовиков от контратак противника с флангов.

Ранее неоднократно сообщалось, что операция по освобождению Бахмута ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Музыканты выбили подразделения ВСУ из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.
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