Жен участников СВО планируют бесплатно научить ведению бизнеса в Российском университете кооперации

По словам ректора университета Алсу Набиевой, изучить программу смогут женщины «уже с действующим и функционирующим бизнесом». Уроки проходят в онлайн- и офлайн-формате. Их проводят активные предприниматели и дипломированные тренеры. На данный момент на курсе обучаются 50 человек, а всего собрано 150 заявок.