Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жен участников СВО планируют бесплатно научить ведению бизнеса в Российском университете кооперации

Общество
Жен участников СВО планируют бесплатно научить ведению бизнеса в Российском университете кооперации

Новая программа специального курса по обучению бизнес-планированию жен участников специальной военной операции на Украине будет включать 20 различных направлений. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На бесплатном курсе в Российском университете кооперации начинающих женщин-предпринимателей обучат основам ведения бизнеса, бухгалтерского учета и изучению трудового и рекламного законодательства. Помимо этого, девушки встретятся с успешными представительницами сферы предпринимательства во время бизнес-завтраков и принимут участие в психологических тренингах.

По словам ректора университета Алсу Набиевой, изучить программу смогут женщины «уже с действующим и функционирующим бизнесом». Уроки проходят в онлайн- и офлайн-формате. Их проводят активные предприниматели и дипломированные тренеры. На данный момент на курсе обучаются 50 человек, а всего собрано 150 заявок.
подмосковье жены участников сво обучение бизнес Российский университет кооперации
Военкоры ФАН