Начисление льгот для отдельных категорий граждан изменится с 1 мая

До 1 мая следует уведомить отделение ФНС о праве не оплачивать налог на имущество. В большинстве случаев писать заявление не нужно, ФНС освобождает граждан от уплаты налога руководствуясь сведениями из уполномоченных органов. Но некоторым гражданам написать заявление все-таки придется, сообщает Life. Например, тем, кому назначена пенсия по потере кормильца, индивидуальным предпринимателям, впервые применившим специальный налоговый режим в прошлом году и некоторым другим категориям льготников.