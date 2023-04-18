Начисление льгот для отдельных категорий граждан изменится с 1 мая

Гражданам льготных категорий следует обратить внимание на некоторые новшества, которые появятся с 1 мая 2023 года. Они касаются порядка получения выплат и их сумм.
До 1 мая следует уведомить отделение ФНС о праве не оплачивать налог на имущество. В большинстве случаев писать заявление не нужно, ФНС освобождает граждан от уплаты налога руководствуясь сведениями из уполномоченных органов. Но некоторым гражданам написать заявление все-таки придется, сообщает Life. Например, тем, кому назначена пенсия по потере кормильца, индивидуальным предпринимателям, впервые применившим специальный налоговый режим в прошлом году и некоторым другим категориям льготников.
Некоторым категориям льготников повысят суммы выплат. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, получат повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия повысится на 7 567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат инвалиды, которым будет установлена I группа. Также предусмотрены дополнительные выплаты на региональном уровне.