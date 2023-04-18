Сотрудники Федеральной службы судебных приставов приступили к аресту российских активов Google

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов приступили к аресту российских активов транснациональной корпорации Google. Госдума РФ выиграла против этой интернет-площадки суд, о чем сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Он распорядился, чтобы комитет по безопасности и коррупции взял на карандаш процесс взыскания средств с американской компании.
До этого Володин заявил, что московский Арбитражный суд полностью удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на 1 млрд рублей и постановил восстановить доступ к его аккаунту на YouTube.
Ранее журналисты написали, что апелляционный суд подтвердил законность штрафа для компании Google в размере 2 млрд рублей.