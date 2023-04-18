Житель Ярославской области ответит в суде за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ России по Ярославской области задержали опасного жителя Гаврилов-Яма.
По версии следствия, мужчина систематически использовал интернет-ресурсы для популяризации экстремистских методов борьбы с представителями властей Россией, включая призывы к организации диверсий против российской армии, сообщает «ГОРОД».
В связи с этим в отношении задержанного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о незаконных публичных призывах к осуществлению терактов. Продолжается сбор доказательной базы. Материалы дела скоро направят на рассмотрение в суд.