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Житель Ярославской области ответит в суде за призывы к терроризму

Общество
Житель Ярославской области ответит в суде за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ России по Ярославской области задержали опасного жителя Гаврилов-Яма.

По версии следствия, мужчина систематически использовал интернет-ресурсы для популяризации экстремистских методов борьбы с представителями властей Россией, включая призывы к организации диверсий против российской армии, сообщает «ГОРОД».

В связи с этим в отношении задержанного злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о незаконных публичных призывах к осуществлению терактов. Продолжается сбор доказательной базы. Материалы дела скоро направят на рассмотрение в суд.
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