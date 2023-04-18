Мосгорсуд оставил под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича

Мосгорсуд по результатам рассмотрения жалобы на арест журналиста из Wall Street Journal Эвана Гершковича не изменил своего решения. Американец останется под стражей.
На рассмотрении жалобы об аресте уличенного в шпионаже Гершковича присутствовала посол США Линн Трейси. Она также приглашена на заседание комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Ранее арестованный журналист The Wall Street Journal написал письмо своей семье на русском языке. В тексте он сообщил, что не теряет надежды, занимается физическими упражнениями, читает и пытается писать.