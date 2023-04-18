Председатель Союза дачников Чаплин рассказал об особенностях «зеленого» рынка стройматериалов

После введения санкций и ухода зарубежных компаний рынок в России смог выстоять и развить производство экологичных стройматериалов. Об этом в интервью ФАН заявил председатель Союза дачников, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин. Он также рассказал об отличиях «зеленых» материалов от обычных.
«Дача — место для отдыха, — заявил парламентарий. — И это место должно быть максимально безопасным и экологичным. Поэтому «зеленый» рынок стройматериалов в России приобретает всю большую популярность. Главные отличия и плюсы — экологическая чистота, без эмиссии летучих органических соединений и активности опасных радионуклидов. Для здоровья человека и сохранения природы — это лучшее решение».
Безусловно, продолжил собеседник ФАН, рынок сегодня столкнулся с некоторыми проблемами, поскольку в России отсутствует доступ к международным стандартам качества «зеленых» материалов.
«Поэтому в этом году ведется работа по внесению в план национальной стандартизации ГОСТ «Экологическая декларация строительных материалов и технологий. Общие требования», чтобы синхронизировать правила оценки экологичности строительных материалов, — заявил Чаплин. — Нашим дачникам, особенно молодым владельцам, развитие «зеленого» рынка очень нравится. Они используют только глиняные штукатурки и шпатлевки, дранку и шинель для кровель, утепляют свои дачи деревом, соломой и льном. Очень хвалят соломенные и конопляные панели для энергосберегающего домостроения, костробетон и арболит».
Самыми экологичными товарами, по словам депутата, являются продукты лесопереработки. Он отметил, что садоводы все чаще выбирают именно дерево для своих домиков.
«Кстати, если отойти от темы дачи, уже более 15% новостроек в России выполнены по «зеленому» ГОСТу. Эксперты отмечают, что через 7-10 лет количество экологичных новостроек увеличится в два-три раза. Забота о природе и здоровье граждан — превыше всего», — заключил Чаплин.
Ранее председатель Союза дачников Никита Чаплин дал совет владельцам обкраденных домовладений.