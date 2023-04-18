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Председатель Союза дачников Чаплин рассказал об особенностях «зеленого» рынка стройматериалов

Общество
Председатель Союза дачников Чаплин рассказал об особенностях «зеленого» рынка стройматериалов

После введения санкций и ухода зарубежных компаний рынок в России смог выстоять и развить производство экологичных стройматериалов. Об этом в интервью ФАН заявил председатель Союза дачников, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин. Он также рассказал об отличиях «зеленых» материалов от обычных.

«Дача — место для отдыха, — заявил парламентарий. — И это место должно быть максимально безопасным и экологичным. Поэтому «зеленый» рынок стройматериалов в России приобретает всю большую популярность. Главные отличия и плюсы — экологическая чистота, без эмиссии летучих органических соединений и активности опасных радионуклидов. Для здоровья человека и сохранения природы — это лучшее решение».

Безусловно, продолжил собеседник ФАН, рынок сегодня столкнулся с некоторыми проблемами, поскольку в России отсутствует доступ к международным стандартам качества «зеленых» материалов.

«Поэтому в этом году ведется работа по внесению в план национальной стандартизации ГОСТ «Экологическая декларация строительных материалов и технологий. Общие требования», чтобы синхронизировать правила оценки экологичности строительных материалов, — заявил Чаплин. — Нашим дачникам, особенно молодым владельцам, развитие «зеленого» рынка очень нравится. Они используют только глиняные штукатурки и шпатлевки, дранку и шинель для кровель, утепляют свои дачи деревом, соломой и льном. Очень хвалят соломенные и конопляные панели для энергосберегающего домостроения, костробетон и арболит».
Председатель Союза дачников Чаплин рассказал об особенностях «зеленого» рынка стройматериалов

Самыми экологичными товарами, по словам депутата, являются продукты лесопереработки. Он отметил, что садоводы все чаще выбирают именно дерево для своих домиков.

«Кстати, если отойти от темы дачи, уже более 15% новостроек в России выполнены по «зеленому» ГОСТу. Эксперты отмечают, что через 7-10 лет количество экологичных новостроек увеличится в два-три раза. Забота о природе и здоровье граждан — превыше всего», — заключил Чаплин.

Ранее председатель Союза дачников Никита Чаплин дал совет владельцам обкраденных домовладений.
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