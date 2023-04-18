Председатель Союза дачников Чаплин рассказал об особенностях «зеленого» рынка стройматериалов

После введения санкций и ухода зарубежных компаний рынок в России смог выстоять и развить производство экологичных стройматериалов. Об этом в интервью ФАН заявил председатель Союза дачников, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин. Он также рассказал об отличиях «зеленых» материалов от обычных.