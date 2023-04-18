Мотоциклист упал при попытке проехать перекресток на мигающий сигнал светофора в Невском районе Петербурга

В случае, если стражи порядка найдут на расположенном неподалеку здании «Стоматологической поликлиники №13» камеры видеонаблюдения, в истории с аварией в Невском районе возможно появление подробностей. Правоохранители могут попытаться установить уехавший автомобиль и был ли он вообще. Может оказаться, что водитель мотоцикла просто не справился с управлением и разбился об асфальт.