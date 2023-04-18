Мотоциклист упал при попытке проехать перекресток на мигающий сигнал светофора в Невском районе Петербурга

С наступлением теплой погоды на улицах Петербурга выросло число двухколесного транспорта и ДТП с его участием. На пересечении проспекта Обуховской обороны и улицы Крупской в Невском районе мужчина упал с мотоцикла и травмировал ногу, совершая опасный маневр.
По словам водителя Suzuki, он попытался проехать перекресток на «мигающий зеленый сигнал светофора», сообщает стрингер ФАН. В этот момент автомобиль темного цвета завершал левый поворот с улицы Крупской на проспект Обуховской обороны. Увидев машину, мужчина на мотоцикле применил экстренное торможение, не справился со своим стальным конем и упал.
В результате падения мужчина получил травму правой ноги и потерял обвес Suzuki. Кроме этого, оказались повреждены и внутренние части мотоцикла. В итоге заново завести транспортное средство не удалось — пришлось буксировать к обочине вручную. Любителю быстрой езды предстоит ждать эвакуатор и вызывать врачей скорой помощи.
В случае, если стражи порядка найдут на расположенном неподалеку здании «Стоматологической поликлиники №13» камеры видеонаблюдения, в истории с аварией в Невском районе возможно появление подробностей. Правоохранители могут попытаться установить уехавший автомобиль и был ли он вообще. Может оказаться, что водитель мотоцикла просто не справился с управлением и разбился об асфальт.