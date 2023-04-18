Соседи погибшей в Астрахани гандболистки Виктории Дивак рассказали о последнем дне спортсменки

Соседи поделились информацией о последних часах жизни гандболистки. Одна из женщин жила через этаж от погибшей. Ее муж слышал в тот день, как кто-то очень громко плакал. Окна были открыты, поэтому предположительно это была Дивак. Известно, что гандболистка пила вино на балконе в день своей гибели.