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Соседи погибшей в Астрахани гандболистки Виктории Дивак рассказали о последнем дне спортсменки

Происшествия
Соседи погибшей в Астрахани гандболистки Виктории Дивак рассказали о последнем дне спортсменки

Соседи, жившие с Викторией Дивак в одном доме, рассказали, что слышали громкий плачь в день гибели спортсменки, сообщает «РЕН ТВ».

Соседи поделились информацией о последних часах жизни гандболистки. Одна из женщин жила через этаж от погибшей. Ее муж слышал в тот день, как кто-то очень громко плакал. Окна были открыты, поэтому предположительно это была Дивак. Известно, что гандболистка пила вино на балконе в день своей гибели.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает суицид и несчастный случай в качестве возможных причин гибели Виктории Дивак в Астрахани. Врачи взяли кровь девушки на экспертизу.
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