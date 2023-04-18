Мобильный интернет в тестовом режиме запускают в ЛНР

Отключенный из соображений безопасности мобильный интернет в Луганской народной республике запустят в тестовом режиме. Об этом рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.
Также в первой половине апреля начали свою работу официальные сайты СУ Следственного комитета России в ЛНР и ДНР. На ресурсах первыми появляются эксклюзивные кадры с мест событий, официальные сообщения и заявления.
Ранее стало известно, что в конце апреля в Москве пройдет XII Международный Форум безопасного интернета. В нем примут участие представители органов власти, правоохранители, эксперты IT-отрасли, общественные и научные деятели, СМИ и блогеры.