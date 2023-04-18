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Депутаты Госдумы приняли поправки о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российской армии

Общество
Депутаты Госдумы приняли поправки о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российской армии

Депутаты Государственной думы одобрили поправки о лишении приобретенного гражданства Российской Федерации при совершении противозаконных действий. Их рассмотрели на очередном заседании нижней палаты парламента.

Среди поправок в законопроект «О гражданстве Российской Федерации» было лишение за угрозу национальной безопасность страны и за дискредитацию Вооруженных сил России. Депутаты приняли оба предложения.

Ранее парламентарии приняли законопроект об освобождении религиозных организаций от обязанности раскрывать своих бенефициаров. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был принят в Государственной думе.
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