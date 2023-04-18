Послов США, Великобритании и Канады вызвали в МИД РФ в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России

Послы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады вызваны во внешнеполитическое ведомство России. Соответствующей информацией поделились в Министерстве иностранных дел РФ.
Инцидент произошел 18 апреля, во вторник. Такая инициатива предпринята в связи с грубым вмешательством во внутренние дела государства и действиями, которые не соответствуют дипломатическому статусу, указывается в сообщении МИД России.
Прежде стало известно, что Москва может устроить Вашингтону настоящий кошмар в случае передачи украинскому правительству российских активов.