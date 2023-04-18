«Заключенные, которым нечего терять»: Пригожин разъяснил, чем опасна деятельность Gulagu. net

Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что считает своим долгом сообщить о вышеперечисленном в правоохранительные органы. Пригожин также выразил готовность оказать всестороннее содействие для противодействия иностранным спецслужбам, которые с помощью шантажа используют российских граждан, чтобы нанести ущерб РФ.