«Заключенные, которым нечего терять»: Пригожин разъяснил, чем опасна деятельность Gulagu. net

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, как Gulagu. net добывает компромат на заключенных, а также объяснил, чем опасна деятельность этого ресурса.
Бизнесмен поделился подробностями работы этой организации. Заявление Пригожина на эту тему было опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».
«По информации, которую мы получаем от заключенных и бывших заключенных, группа лиц, среди которых в том числе имеются бывшие заключенные и сотрудники ФСИН, активно сотрудничает с зарубежными группами, в том числе с Gulagu. net. Эта группа лиц собирает компромат на заключенных и бывших заключенных, который связан с попаданием этих заключенных в различные блудные ситуации, в том числе, зачастую, натянутые. Для того, чтобы этот компромат задействовать, используются контакты так называемого Осечкина – бывшего опущенного в одном из лагерей РФ, который бежал за рубеж. Длительное время этот компромат использовался для получения денег и для совершения различных противоправных действий, несущественных. Однако во время прохождения СВО, по факту войны, в которой участвует Российская Федерация, этот компромат начал использоваться в более глобальных целях. В настоящий момент имеются все основания предполагать, что завербованные таким образом заключенные, которым "нечего терять", могут в результате вербовки совершать противоправные действия более существенные – устранение различных лиц, которые защищают интересы РФ, проведение диверсий, в том числе во фронтовой зоне, проведение диверсий и террористических актов на территории РФ», — заявил он.
Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что считает своим долгом сообщить о вышеперечисленном в правоохранительные органы. Пригожин также выразил готовность оказать всестороннее содействие для противодействия иностранным спецслужбам, которые с помощью шантажа используют российских граждан, чтобы нанести ущерб РФ.