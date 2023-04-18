Эксперт Макки аль-Магриби: ООН не способна урегулировать конфликт в Судане

Макки аль-Магриби прокомментировал ситуацию в Судане, где последние четыре дня идет боестолкновение между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). По его мнению, Организация Объединенных Наций не способна помочь в урегулировании разразившегося конфликта в восточноафриканской республике.