Эксперт Макки аль-Магриби: ООН не способна урегулировать конфликт в Судане

Хартум, 18 апреля. Представители Организации Объединенных Наций не смогут помочь в урегулировании конфликта в Судане. Об этом заявил журналист, специализирующийся на африканских делах, Макки аль-Магриби.
Суданский эксперт принял участие в программе «Без ограничений» новостного агентства Sputnik Arabic. Она посвящена обсуждению ряда важных тем на международной и арабской арене.
Макки аль-Магриби прокомментировал ситуацию в Судане, где последние четыре дня идет боестолкновение между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР). По его мнению, Организация Объединенных Наций не способна помочь в урегулировании разразившегося конфликта в восточноафриканской республике.
«Представители ООН не смогли разрешить ни один конфликт в мире. Они не попытались спасти американских военных от вывода из Афганистана и потерпели неудачу в Ираке, поэтому я не думаю, что есть третья сторона, которая может оказывать давление на Судан», — заявил журналист.
Также в программе выступил эксперт по кризисному управлению и переговорам в Центре стратегических исследований Амин Исмаил. По его словам, причиной возникновения конфликта стало противоборство на политическом уровне.
«Противостояние приняло очень жестокий оборот после того, как разногласия переросли в политические, а боевые действия перенеслись на улицы. Потери очень велики, и военное решение не приведет к тому, что сила окажется в руках одной из сторон», — считает он.
Напомним, что в результате четырехдневных боев в Судане погибли 144 человека, включая мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили более 1400 граждан, сообщает Центральный комитет суданских врачей.