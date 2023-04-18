Обозреватель TAC: США пытаются дисциплинировать малейшее отклонение от американской однополярной гегемонии

США используют против правительства Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана как экономические, так и политические рычаги давления, чтобы изменить отношение страны к России. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.
По мнению Ахмари, Запад не может до конца принять поддерживающую действия России позицию Венгрии, которая считает, что «страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации». Таким образом, США ввели санкции против российского Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Кроме того, сейчас готовится проект о санкционных мерах против представителей правящей партии «Фидес».
Автор статьи отметил, что впервые после начала специальной военной операции на Украине США «нацелились» на страну, которая является союзником НАТО и ЕС. Более того, это ознаменовало ухудшение американо-венгерских отношений.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США не хотят выстраивать дружественных отношений с Будапештом, потому что воспринимают его, как «противника».