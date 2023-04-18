Обозреватель TAC: США пытаются дисциплинировать малейшее отклонение от американской однополярной гегемонии

По мнению Ахмари, Запад не может до конца принять поддерживающую действия России позицию Венгрии, которая считает, что «страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации». Таким образом, США ввели санкции против российского Международного инвестиционного банка, который базируется в Будапеште. Кроме того, сейчас готовится проект о санкционных мерах против представителей правящей партии «Фидес».