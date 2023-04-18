Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом и йодом создали в России

Общество
Рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом и йодом создали в России

Рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом и йодом был создан в России. Соответствующей информацией поделились в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Согласно материалу онлайн-издания «Газета.Ru», рецепт напитка разработали Ученые Вятского государственного университета. Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Вода помогает укрепить физическую форму и иммунитет, а также способствует сохранению жизненной энергии.

«Говоря о прополисе, мы имеем в виду <...> антиоксидантные вещества, позволяющие клеткам более эффективно бороться со стрессом», — добавили в сообщении.

Исходя из результатов проведенного исследования, после трех-четырех дней приема напитка у участников эксперимента возросла активность и улучшилось самочувствие.
лечебные препараты россия лекарство
Военкоры ФАН