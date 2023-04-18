Рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом и йодом создали в России

Рецепт оздоравливающей витаминизированной воды с прополисом и йодом был создан в России. Соответствующей информацией поделились в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Согласно материалу онлайн-издания «Газета.Ru», рецепт напитка разработали Ученые Вятского государственного университета. Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Вода помогает укрепить физическую форму и иммунитет, а также способствует сохранению жизненной энергии.
«Говоря о прополисе, мы имеем в виду <...> антиоксидантные вещества, позволяющие клеткам более эффективно бороться со стрессом», — добавили в сообщении.
Исходя из результатов проведенного исследования, после трех-четырех дней приема напитка у участников эксперимента возросла активность и улучшилось самочувствие.