Washington Post: Генсек ООН Антониу Гутерреш был «очень взбешен» после встречи с Зеленским

Антониу Гутерреш сообщил своему представителю Стефану Дюжаррику о недовольстве неожиданной церемонией 8 марта, сообщает Washington Post.
Утекшие в сеть данные свидетельствуют о том, что генсек ООН Гутерреш был не рад возможности приехать в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причины не указываются, но неназванный дипломат ООН предположил, что такая реакция вызвана длительным перелетом в столицу страны. На тот момент Гутерреш был уже несколько недель в разъездах.
Кроме этого, генсек ООН был «очень взбешен» внезапной публичной церемонией 8 марта после пресс-конференции с Зеленским. Гутерреш сообщил своему представителю, что прибыл на Украину, чтобы помочь, а украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать».
Ранее стало известно, что США делали откровенные замечания в отношении генсека ООН. В Вашингтоне считали, что Гутерреш «слишком охотно идет навстречу российским интересам». Некоторые СМИ не исключили, что за представителем организации США могли вести слежку.