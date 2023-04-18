Washington Post: Генсек ООН Антониу Гутерреш был «очень взбешен» после встречи с Зеленским

Утекшие в сеть данные свидетельствуют о том, что генсек ООН Гутерреш был не рад возможности приехать в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причины не указываются, но неназванный дипломат ООН предположил, что такая реакция вызвана длительным перелетом в столицу страны. На тот момент Гутерреш был уже несколько недель в разъездах.