В ГД приняли закон об освобождении религиозных организаций от обязанности раскрывать своих бенефициаров

Религиозные организации и созданные ими юрлица были выведены из-под действия закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующий закон приняли в Госдуме.
Согласно документу, теперь требования «антиотмывочных» норм не распространяются на юридические лица, производящие или реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Депутаты пришли к такому решению «в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения».
Отмечается, что законопроект был инициирован Правительством РФ. Нижняя палата российского парламента одобрила инициативу во втором чтении, которое состоялось 13 апреля.
Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета и разрешающий оповещать военнообязанных электронными повестками. До этого Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас обязанных состоять на воинском учете без личной явки, сообщал «Царьград».