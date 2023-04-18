В ГД приняли закон об освобождении религиозных организаций от обязанности раскрывать своих бенефициаров

Согласно документу, теперь требования «антиотмывочных» норм не распространяются на юридические лица, производящие или реализующие предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Депутаты пришли к такому решению «в связи с низкими рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения».