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Жителей Ленобласти ожидает до 18 градусов тепла на следующей неделе

Общество
Жителей Ленобласти ожидает до 18 градусов тепла на следующей неделе

Глава лаборатории Гидрометцентра РФ Людмила Паршина дала метеопрогноз на текущую неделю. Она пообещала, что на территории средней полосы России установится теплая весенняя погода с температурой выше +18°С, пишет портал URA.RU.

Синоптики спрогнозировали тепло и солнце в Москве и Подмосковье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Белгородской и Самарской областях. Стоит отметить, что на юге страны прогнозируются заморозки от -1 до -4°С, которые продержатся в ЛНР и ДНР, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Северной Осетии, а также в Калмыкии вплоть до 20 апреля.

18 апреля ожидается возвращение холодов в Сибирь, а 19 апреля снежный фронт уже будет в Забайкалье и Бурятии, сказала Паршина. По ее словам, мокрый снег с дождем в ближайшие дни ждет и Дальний Восток.

До этого журналисты информировали, что представители Дептранса Москвы порекомендовали горожанам отложить замену зимней резины на летнюю из-за неустойчивой погоды в столичном регионе.
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