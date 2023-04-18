Жителей Ленобласти ожидает до 18 градусов тепла на следующей неделе

Синоптики спрогнозировали тепло и солнце в Москве и Подмосковье, а также в Ленинградской, Нижегородской, Белгородской и Самарской областях. Стоит отметить, что на юге страны прогнозируются заморозки от -1 до -4°С, которые продержатся в ЛНР и ДНР, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Северной Осетии, а также в Калмыкии вплоть до 20 апреля.