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Завернутое в полиэтиленовый пакет тело новорожденной девочки нашли в Калининграде

Происшествия
Завернутое в полиэтиленовый пакет тело новорожденной девочки нашли в Калининграде

В Калининграде на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка» нашли тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете. Об этом 18 апреля сообщили в СУ СК России по региону.

На теле ребенка в ходе осмотра не нашли признаков насильственной смерти. Следствию удалось установить личность матери младенца. Ею оказалась жительница Немана. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Судебно-медицинская экспертиза позволит установить точную причину смерти девочки. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о найденном теле ребенка, загрызенного собаками в Оренбурге. В результате следствия задержан один подозреваемый.
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