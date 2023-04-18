Завернутое в полиэтиленовый пакет тело новорожденной девочки нашли в Калининграде

В Калининграде на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка» нашли тело новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете. Об этом 18 апреля сообщили в СУ СК России по региону.
На теле ребенка в ходе осмотра не нашли признаков насильственной смерти. Следствию удалось установить личность матери младенца. Ею оказалась жительница Немана. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Судебно-медицинская экспертиза позволит установить точную причину смерти девочки. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось о найденном теле ребенка, загрызенного собаками в Оренбурге. В результате следствия задержан один подозреваемый.