Автодилеры предлагают россиянам китайские минивэны Roewe iMAX8 по цене от 3,7 до 5,6 млн рублей

Российские автодилеры начали предлагать к покупке минивэны китайского производства Roewe iMAX8. Цена автомобиля начинается от 3,7 миллиона рублей.
Для китайского рынка данные минивэны выпускаются с 2020 года. Предлагаемые к покупке автомобили оснащены турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 234 л.с., а также 8-ступенчатым «автоматом» и передним приводом.
В список оснащения автомобиля входит кожаная отделка, панорамный люк и раздельные сидения для пассажиров второго ряда. Кроме того, кресла Roewe iMAX8 оснащены функцией массажа и вентиляцией.
В салоне автомобиля могут одновременно разместиться до семи человек. Цена минивэна варьируется от 3,7 до 5,6 миллиона рублей, пишет «Газета.Ru».
Ранее сообщалось, что на российском рынке запускают продажу автомобилей китайского бренда FAW. Производитель представит седан Bestune B70 и кроссовер Bestune T55.