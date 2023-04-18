Турция ввела в строй первый в мире авианосец для дислокации ударных БПЛА

Турция приняла в состав военно-морского флота десантный корабль «Анадолу», предназначенный для ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Anadolu, со ссылкой на пресс-службу президента страны Реджепа Эрдогана.
Авианосец является первым военным судном в мире, предназначенным также для дислокации ударных БПЛА. Корабль позволит оперативно перебрасывать силы в любую часть региона и мира для участия в военных и гуманитарных операциях.
Десантный корабль рассчитан на перевозку 94 единиц техники. На палубе судна могут размещаться десять вертолетов и 11 ударных беспилотников. Ангар вмещает в себя еще 19 вертолетов и 30 дронов.
В настоящее время «Анадолу» находится в Стамбуле. Граждане Турции могут посетить авианосец в течение недели, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что турецкие БПЛА атаковали одну из провинций Ирака. Удар был нанесен по транспортному средству в районе одной из курдских деревень.