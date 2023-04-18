Медики в Псковской области обеспечили пациентку препаратами по требованию прокуратуры

Женщине в Псковской области выдали жизненно необходимые медикаменты после вмешательства надзорного ведомства. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как пишет «Псковское агентство информации», в связи с болезнью лечащий врач рекомендовал пациентке прием медикаментозных средств, включенных в реестр жизненно необходимых. Однако должностные лица медучреждения надлежащее лечение женщине назначили несвоевременно и лекарства выдать отказались, сообщили в прокуратуре.
Для устранения нарушений надзорное ведомство региона внесло представление главврачу медорганизации с требованием выдать гражданке положенные ей медицинские препараты в требуемом количестве.
После вмешательства сотрудников прокуратуры лечебное заведение произвело закупку необходимых лекарственных средств на сумму более двух миллионов рублей. Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, поделились в пресс-службе ведомства.