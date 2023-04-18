Военкор Котенок: Польша вмешивается в конфликт на Украине, рассчитывая на ее территории

Ранее похожее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что сейчас в мире начали звучать «опасные призывы» к скорейшему окончанию военных действий и прекращению помощи Украине. «Любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину», — заявил Дуда. По его словам, преимущество РФ над Украиной «очевидно», и без внешней помощи Киев точно проиграет. А победа России, сказал Дуда, будет «первым шагом к распространению господства РФ в Восточной Европе».