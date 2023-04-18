Военкор Котенок: Польша вмешивается в конфликт на Украине, рассчитывая на ее территории

Накануне премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий назвал причины, по которым Запад якобы «не должен допустить» поражения Украины в противостоянии с Россией. Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, Варшава активно вмешивается в военный конфликт, мечтая аннексировать часть украинских территорий.
«Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия. Поражение на Украине может стать началом конца «золотого века» Запада», — сообщил Моравецкий. Напомним, ранее Моравецкий назвал поражение России в военной операции на Украине «смыслом существования Польши». Об этом он заявил в интервью итальянской Corriere della Sera.
«Мы считаем военные действия на Украине, прежде всего, экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия выиграет, то весь геополитический анализ может быть отброшен», — указал он. По словам политика-русофоба, Польша еще «не выбрала свое место на карте», но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой ее положение. «Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл», — заявил Моравецкий.
Ранее похожее заявление сделал президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что сейчас в мире начали звучать «опасные призывы» к скорейшему окончанию военных действий и прекращению помощи Украине. «Любой, кто призывает к прекращению помощи Украине, фактически действует в интересах России. На самом деле он хочет, чтобы Россия победила Украину», — заявил Дуда. По его словам, преимущество РФ над Украиной «очевидно», и без внешней помощи Киев точно проиграет. А победа России, сказал Дуда, будет «первым шагом к распространению господства РФ в Восточной Европе».
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, Варшава сейчас не только занята «полонизацией» Украины, но и «играет мускулами» на других направлениях.
«Польша уже фактически считает часть Украины своей территорией. В ходе недавнего визита украинского президента Зеленского в Варшаву они вместе с польским лидером Дудой фактически анонсировали создание единой конфедерации Украины и Польши. Обе страны планируют унифицировать ради этого свои законодательства. Эксперты говорят о некой реинкарнации Речи Посполитой — государства, ранее существовавшего на границах Российской империи», — указал Котенок.
По мнению аналитика, нет ничего удивительного в том, что Польша все глубже втягивается в украинский конфликт.
«Варшава таким образом начинает воплощать в жизнь свои давние мечты о «полонизации» регионов Западной Украины. То есть, о возвращении в состав Польши так называемых «восточных кресов» — частей Тернопольской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Луцкой областей Украины, которые входили в состав Польши до Второй Мировой войны, — напомнил эксперт. — Причем аппетиты поляков постоянно растут. Заодно любые экономические неурядицы, внутренние проблемы в самой Польше теперь будут оправдываться боевыми действиями против РФ».
Не стоит забывать и о том, что Варшава активно «играет мускулами» на границах Белоруссии и калининградской области России, напомнил эксперт.
«По данным очевидцев, в этих регионах сейчас тоже очень неспокойно, там развертываются подразделения польской армии. Поляки уже не раз и не два разрабатывали сценарии ведения боевых действий именно против российской армии на этих направлениях — например, в так называемом «Сувалковском коридоре». Поляки очень активно стягивают все новые части и соединения к границам Белоруссии. Также под их пристальным вниманием — Калининградский военный район», — сообщил военный аналитик.
По мнению Котенка, сейчас поляки пытаются воплотить в жизнь мечту о «Польше от моря до моря» по Балто-Черноморской дуге, которую активно продвигал Йозеф Пилсудский (польский генерал и политик времен Первой Мировой войны — прим. ФАН)
«Польские националисты до сих пор мечтают «возродить империю», которой, на самом деле, никогда не существовало. Сейчас они делают все, чтобы использовать в этих целях украинские территории. Именно поэтому поляки очень щепетильно относятся к тому, что происходит на Украине. Многие из них даже считают, что «Киев принадлежит им». А сейчас, когда украинское государство оказалось в очень уязвимом положении, в Варшаве уверены, что часть его территории вполне можно «под шумок» аннексировать», — указал аналитик.
Во всех нынешних политических шагах Польши присутствует жесткий геополитический прагматизм, продолжил он.
«Все это означает, что период глобальной турбулентности, в который попала Украина, постепенно разрушающаяся в ходе боевых действий, не закончится так быстро. Территориальные притязания Польши к Украине — это теперь вопрос на десятилетия. К сожалению, в этом нет ничего хорошего для России. Потому что на огромном участке наших исторических земель реально произошла оккупация, и туда введены иностранные военные контингенты», — сообщил он.
По мнению Котенка, пользуясь военными действиями и глядя на Польшу, свой кусок «украинского пирога» вскоре попытаются отхватить и другие европейские игроки.
«Это и Румыния, и, частично, Венгрия — они также будут пытаться отстаивать свои территориальные интересы через нацменьшинства, живущие в западных частях Украины. Так, Будапешт претендует на часть Закарпатья, а Румыния — на Буковину. Не думаю, что румыны осмелятся «откусывать» те участки Украины, которые расположены южнее Приднестровья, в Одесской области. Но, по примеру Польши, Румыния фактически готовит аншлюс Молдавии, пользуясь тем, что эту страну сейчас возглавляет румынская гражданка Санду. Если эта задача будет выполнена, то тогда румыны постараются отсечь в свою пользу часть Черноморского побережья, которую они считают своей. То есть, дележка украинской территории, которую фактически начала Польша, может зайти очень далеко», — заключил военкор Котенок.
Напомним, на днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Польше «исчезновением». После слов премьер-министра Матеуша Моравецкого о «праве Украины наносить удары по российской территории», он назвал Моравецкого дураком. «Я не знаю, кто выиграет или проиграет в случае прямого противостояния России и НАТО. Но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет, вместе со своим глупым премьер-министром», — заявил Медведев. Свой пост он опубликовал в соцсетях на английском и польском языках.