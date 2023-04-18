Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Поэт-песенник Касимцева заявила об аполитичности песни «Алла будет петь»

Шоу-бизнес
Поэт-песенник Касимцева заявила об аполитичности песни «Алла будет петь»

Российский поэт-песенник Наталья Касимцева заявила, что песня «Алла будет петь», которую исполняет дочь примадонны Кристина Орбакайте, аполитичная по своей сути. В беседе с журналистами портала Prozvezd.info автор текста заявила, что слова этой композиции были написаны достаточно давно.

По словам поэтессы, она действительно писала эту песню для репертуара поп-дивы Аллы Пугачевой. При этом это произошло задолго до текущих событий, когда еще ничего не было известно о современной ситуации на Украине.

«Поэтому этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире», — призналась женщина-поэт.

Касимцева обратила внимание, что ее гражданскую позицию на данный момент отражает композиция «Родина-Мать», написанная для известного певца Григория Лепса. Сама она уезжать из страны не собирается.

Ранее в прессе напечатали, что актриса Яна Поплавская пророчит Пугачевой скорое возвращение на Родину. По ее мнению, в России готовится почва для «всепрощения» народной артистки СССР.
алла пугачева наталья касимцева гражданская позиция
Военкоры ФАН