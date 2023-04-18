Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным совместное появление Путина и Шойгу в зоне СВО

По словам политика, «собираться в одном вместе — большой риск». Выступая на традиционном брифинге перед журналистами, Песков добавил, что министр обороны России и глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ присутствовали на совещаниях по видеосвязи.