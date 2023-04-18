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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным совместное появление Путина и Шойгу в зоне СВО

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опасным совместное появление Путина и Шойгу в зоне СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не ездили с президентом России Владимиром Путиным в зону СВО, назвав совместное появление таких фигур опасным.

По словам политика, «собираться в одном вместе — большой риск». Выступая на традиционном брифинге перед журналистами, Песков добавил, что министр обороны России и глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ присутствовали на совещаниях по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Глава государства попросил военных высказать мнение об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также заслушал доклады командующего ВДВ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» Олега Макаревича и других военачальников.
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