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Граждане ЦАР поблагодарили инструкторов из РФ за спасение подорвавшихся на мине жителей республики

Весь мир
Граждане ЦАР поблагодарили инструкторов из РФ за спасение подорвавшихся на мине жителей республики

Банги, 18 апреля. Центральноафриканцы поблагодарили сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) за оперативно оказанную помощь жителям республики, которые пострадали в результате подрыва на мине.

Минувшим воскресеньем автомобиль с восемью пассажирами наехал на установленную на дороге в районе Нана-Мамбере бомбу. Инцидент унес жизни трех человек, еще пятеро получили ранения.

Инструкторы из РФ находились недалеко от места теракта и своевременно прибыли для оказания помощи. После они доставили пострадавших в больницу города Буар.

Российские специалисты, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA). Благодаря консультативной поддержке сотрудников СОМБ правительственные войска демонстрируют стабильные успехи в борьбе с боевиками.

Ранее представители гражданской платформы ЦАР «Республиканский фронт» раскритиковали доклад Human Rights Watch (HRW), очерняющий деятельность инструкторов из РФ. По словам активистов, отчет организации искажает реальную обстановку в области безопасности на территории страны.
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