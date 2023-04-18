Банги, 18 апреля. Центральноафриканцы поблагодарили сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) за оперативно оказанную помощь жителям республики, которые пострадали в результате подрыва на мине.
Минувшим воскресеньем автомобиль с восемью пассажирами наехал на установленную на дороге в районе Нана-Мамбере бомбу. Инцидент унес жизни трех человек, еще пятеро получили ранения.
Инструкторы из РФ находились недалеко от места теракта и своевременно прибыли для оказания помощи. После они доставили пострадавших в больницу города Буар.
Российские специалисты, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», на протяжении нескольких лет качественно обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA). Благодаря консультативной поддержке сотрудников СОМБ правительственные войска демонстрируют стабильные успехи в борьбе с боевиками.
Ранее представители гражданской платформы ЦАР «Республиканский фронт» раскритиковали доклад Human Rights Watch (HRW), очерняющий деятельность инструкторов из РФ. По словам активистов, отчет организации искажает реальную обстановку в области безопасности на территории страны.