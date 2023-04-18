Следователи рассматривают суицид и несчастный случай в качестве версий гибели астраханской гандболистки Дивак

Следствие рассматривает суицид и несчастный случай в качестве возможных причин гибели гандболистки Виктории Дивак в Астрахани. Врачи взяли кровь девушки на экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По уточненной информации, девушка была одна дома в день смерти, а дверь в квартиру была заперта на ключ. В связи с этим криминальная версия гибели спортсменки отпадает, передает РИА Новости. По факту происшествия начата проверка.
О смерти гандболистки сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России. В Сети появилось видео момента смерти Дивак.