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Следователи рассматривают суицид и несчастный случай в качестве версий гибели астраханской гандболистки Дивак

Происшествия
Следователи рассматривают суицид и несчастный случай в качестве версий гибели астраханской гандболистки Дивак

Следствие рассматривает суицид и несчастный случай в качестве возможных причин гибели гандболистки Виктории Дивак в Астрахани. Врачи взяли кровь девушки на экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По уточненной информации, девушка была одна дома в день смерти, а дверь в квартиру была заперта на ключ. В связи с этим криминальная версия гибели спортсменки отпадает, передает РИА Новости. По факту происшествия начата проверка.

О смерти гандболистки сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России. В Сети появилось видео момента смерти Дивак.
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